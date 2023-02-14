Ümraniye'de 180 tırlık yardım malzemesini arı gibi çalışan gençler hazırladı

Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak isteyen binlerce genç, Ümraniye Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’ne getirilen yardımları bir an önce bölgeye ulaştırmak için arı gibi çalışıyor. Gençlerin yardımıyla yaklaşık 180 bin kıyafet, 65 bin battaniye, 30 bin hijyen seti, 54 bin gıda kolisi, 8 bin ısıtıcı ve 7 bin içeceği bulunduran paketler dakikalar içinde tırlara yüklenerek bölgeye sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye, depremzedeler için seferber oldu. Tüm dünyaya dayanışmanın en güzel örneği sergilenirken, bir güzel dayanışma örneği de Ümraniyeli gençlerden geldi. Okulların deprem nedeniyle 20 Şubat’a kadar tatil edilmesinin ardından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, depremzedelere yardım elini uzattı. Toplanan yardımların en hızlı şekilde deprem bölgesine ulaştırılmasını sağlamak için elini taşın altına koyan gönüllü kahramanlar, arı gibi çalışarak bir tırı bir saatte doldurup uğurluyor.

Gençler arı gibi çalışıyor

Her yaştan vatandaşın günlerdir akın ettiği yardım toplama merkezinde duygusal anlar da yaşanıyor. Eline aldığı bisküvi kutusuyla çorbada benim de tuzum olsun diyen miniklerden, boyundan büyük koliyi taşırken mutlu olan ilkokul çocuklarına kadar herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar deprem bölgelerine gençlerin de desteğiyle 180 bin erkek, kadın, çocuk, bebek kıyafetleri, 65 bin battaniye, 400 uyku tulumu, bin yastık, 30 bin hijyen seti, 54 bin gıda kolisi, 8 bin ısıtıcı ve 7 bin içecek ulaştırıldı. Özellikle gençlerin kısa bir sürede koca tırları tekbirlerle doldurması görenlerin ilgisini çekiyor.

“Onların yanındayız, bunu asla unutmasınlar”

Sabahın erken saatlerinde yardım merkezine gelen 16 yaşındaki İrem Ertan, “Deprem olduğundan beri arkadaşlarımızla birlikte 7/24 çalışıyoruz. Depremzedelere çok geçmiş olsun. Onların yanındayız. Bunu asla unutmasınlar” şeklinde konuştu.

15 yaşındaki lise öğrencisi Hasret Köseoğlu ise, “Okulların kapandığını öğrendiğim ilk günden beri okullarda ve burada çalışmalar yürütüyoruz. Herkes canla başla çalışıyor. Umarım daha fazla ölen olmaz. Herkes sağ salim enkazdan çıkar” dedi.

Almira Coşkun da, “Deprem olduğundan beri ailem ve arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Büyük bir koşuşturma içerisindeyiz. İnşallah birçok kişi kurtulur” diye konuştu.