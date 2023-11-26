Ümraniye'de 19. Uluslararası resim, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Uluslararası Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları’nda Başkan İsmet Yıldırım, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yetenek sahibi kişilerin eserlerinin kültür ve sanat dünyasına kazandırılması açısından büyük öneme sahip olan yarışmalara, ülkemiz edebiyat ve sanat çevrelerinin yanı sıra yurt dışından da katılımlar gerçekleşiyor. Seçici kurulunda duayen sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Bu yılki ödül töreninde “5’te 5 Karma Sergi” ile son 5 yılda ödül alan yarışmacıların eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ödül töreni, kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir’in performansıyla başladı.

Şehit Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 19. Uluslararası Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Tam 19 yıldır uluslararası seviyede düzenlenen ve zoru başarıp, bir gelenek haline gelen yarışmalarımızda bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yıldırım, “Bu yıl, resim kategorisinin yarışma teması; ilhamını Cumhurbaşkanımız’ın vizyon belgesinden alan Türkiye Yüzyılı konusu oldu. Ülkemizin ikinci asrına adım atarken; teknolojide, bilimde ve sanayide olduğu gibi kültür ve sanat dallarında da yeni hedefler ve yeni rotalar oluşturuyoruz. Kültür ve sanat, nesilden nesile aktarım aracı olmanın yanı sıra kendimizi; dış dünyaya karşı ifade ediş şeklimizdir. Bugün tüm dünyada, batı endeksli bir kültür sanat anlayışının hakim olduğuna şahit oluyoruz. Farklılıkları çiğneyerek, tüm dünyaya aynı olmayı dayatan, kültür ve sanatı bir silah gibi kullanan,

bu çarpık zihniyetin sebebiyet verdiğini görmek istiyorsak; Bugün, Gazze’ye bakmamız yeterli olacaktır. Geçmişinde semitizm ve holokost gibi ayak bağı olan milletlerin, son 100 yıl içerisindeki kültür ve sanat faaliyetlerine baktığınızda siyonizm etkisiyle bir aklanma çabası güdüldüğüne şahit olursunuz. Bu aklanma çabası, zamanla tutsaklığa ve bugün geldiğimiz noktada ise zulme ortak olmaya evrilmiştir. Batı menşeili filmlerde, şiirlerde ve diğer sanat eserlerinde, çokça bahsedilen Yahudi mazlumiyetinin, bugün nasıl bir zalimliğe dönüştüğünü hep birlikte izliyoruz. Halbuki yıllar boyunca, Yahudilerin tarihte yaşadığı sıkıntıları konu edinen batılı sanat camiaları, bugün sessizliğe bürünmüştür. Siyonist baskı, maalesef ki kültür ve sanat dünyasını da esir almıştır” dedi.

“Kültür ve sanatta da vicdanın yüzyılına imza atmamız gerektiğine inanıyorum”

“Gazze; bugüne kadar yaşanmış tüm acılara tek başına sahne oldu” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Yıldırım, “Türkiye ve birkaç vicdan sahibi ülke dışında, bu zulme ses çıkartabilen kimse olmadı. İşte Türkiye Yüzyılı demek, vicdanın uyandığı, yeni bir asır demektir. Aynı şekilde kültür ve sanatta da vicdanın yüzyılına imza atmamız gerektiğine inanıyorum. Acıya karşı bu duyarlılığı bir ırk yahut bir milletle sınırlı tutmayarak tüm zalimlere karşı elimizdeki imkanlarla karşı çıkmak dinimizce vebaldir ve boynumuzun borcudur. İnanıyorum ki; bu gibi organizasyonlar sayesinde kalemiyle, tuvaliyle, şiiriyle, hikayesiyle zulme baş kaldıracak yeni yetenekleri, Türkiye Yüzyılı’na kazandırmış olacağız. Bu vesileyle; Ümraniye Belediyesi olarak düzenlediğimiz 19’uncu Uluslararası Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmalarımızda dereceye giren tüm eser sahiplerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Serbest konulu şiir yarışmasında “Ben Bir Ölü Siz Bir Şiir” adlı eseriyle birinci olmaya hak kazanan İkra Efsun Dalkılıç, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl konusu “Türkiye Yüzyılı” olarak belirlenen resim yarışmasında birincilik ödülünün sahibi 35 yaşındaki Uğur Avcı olurken, Fatma Kılıç ikincilik, Dilber İldanlı da üçüncülük ödülünü aldı.

Konusu serbest olan hikâye yarışmasının birincilik ödülü, “Yoksulluğun Gölgesinde Işığı İzleyen Deli” adlı eseriyle 65 yaşındaki Yaşar Bayar’ın oldu. İbrahim Purçak “Leylek Nuri” eseriyle ikincilik, Zafer Bayraktar “Sen” adlı hikayesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Serbest konulu şiir yarışmasında ise 16 yaşındaki İkra Efsun Dalkılıç “Ben Bir Ölü Siz Bir Şiir” adlı eseriyle birincilik, Rukiye Küçük “İntizarım” adlı eserle ikincilik, Hızır İrfan Önder de “Haikular” adlı şiiriyle üçüncülük ödülünü aldı.