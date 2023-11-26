Ümraniye'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 hafif yaralı

Ümraniye’de ışık ihlali yapan ticari araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, 00.10 sıralarında İstanbul Ümraniye İlçesi Küçüksu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ömer Sevim hakimiyetindeki Mercedes marka 34 AND 188 plakalı araç yeşil ışıkta sol caddeye girmek isterken, ismi öğrenilemeyen Peugeot marka 34 DAY 252 plakalı araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak Ömer Sevim’in kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle Ömer Sevim’in kullandığı araç orta refüje çarparken, 34 DAY 252 plakalı araç ise bir sitenin istinat duvarına çarparak durabildi. Kaza da Ömer Sevim ve Uğur Bakır hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişileri hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.