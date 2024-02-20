Ümraniye'de alev alev yanan iş yeri havadan görüntülendi

Ümraniye’de bir iş yerinin çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Esenşehir Mahallesi Kürkçüler Caddesi Akkaya Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, iş yerinde hasar oluştu. Yanan iş yeri dron ile havadan da görüntülendi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.