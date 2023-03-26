Ümraniye'de apartman yangını: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Ümraniye’de bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında, 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Ümraniye İstiklal Mahallesi Şair Nesimi Sokak üzerinde bulunan bir binanın dördüncü katında çıktı. Dairedeki dumanı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın sebebiyle dairede hasar oluştu.

Bina sakinleri sokağa döküldü

Sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu apartman boşluğunda duman oluştu. Seslere uyanan bina sakinleri ise panik ile sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu vatandaşlar evlerine döndü.

"Dumandan etkilendiler"

Dumandan etkilenen vatandaş Erdal Baygül, "Ben komşusuyum yardım ettik arkadaşlara. Yaralı kimse bulunmuyor herkesin durumu iyi, sadece dumandan etkilendiler başka da bir şey yok" dedi.

"Bir bağırış oldu hemen aşağı indik"

Apartman sakini Baran Kalınkaş, "Bir bağırış oldu, biz de kalktık aşağı indik. Bir yaralı olmadı. Sanırım dubleks katında yangın çıktı, itfaiye gelmeden önce yardım edelim dedik ama biz söndürdük dediler. İtfaiye de o sırada geldi. İtfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Yangın ufak çaplıydı, dumandan bir aile etkilendi sanırım" şeklinde konuştu.