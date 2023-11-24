Ümraniye'de bin öğrencinin yeni eğitim yuvası açılışa hazırlanıyor

Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan 32 sınıflı ve yaklaşık bin öğrenci kapasiteli Atakent Ortaokulu’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Başkan İsmet Yıldırım, çatı katındaki 176 kişilik kütüphanesi, 210 kişilik konferans salonu, görsel sanatlar dersliği, fen ve bilgisayar laboratuvarıyla dikkat çeken okulu basın mensuplarına tanıttı.

Ümraniye Belediyesi, ilçeye yeni okullar kazandırmaya devam ediyor. Atakent Mahallesi’nde yapımında sona gelinen yaklaşık bin öğrenci kapasiteli ortaokulunun basın tanıtımı yapıldı. Öğretmenler Günü’nde okulun şantiyesini basın mensuplarıyla birlikte gezen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gazetecilere okul hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplam inşaat alanı 7 bin 585 metrekare olan okul içerisinde 891 metrekare alana yapılan 176 kişi kapasiteli kütüphane, 210 kişilik konferans salonu, 32 adet sınıf, fen ve bilgisayar laboratuvarı, teknoloji tasarım atölyesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği, kantin, yemekhane gibi birçok alan bulunuyor.

Ümraniyeli öğrencilerin yakın zamanda kavuşacağı Atakent Ortaokulu’nun şantiye gezisinde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Öncelikle okullara ihtiyacımız var. Çift tedrisatlı okullarımızı teke indirmemiz lazım. Onun için de 25’e yakın okula ihtiyaç vardı. Ben 2019’da göreve geldiğimde 6 tanesinin 5’ini tamamladık ve eğitime devam ediyor. Bu da inşallah altıncı okulumuz. Burası da 1 ya da 2 aya kadar tamamlanmış olacak. 4 tane de yine hayır sahipleri tarafından yapılan, valiliğimiz, milli eğitim kanalıyla da protokollerimiz yapılmış oldu. Onlara da inşallah önümüzdeki günlerde başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız, Valiliğimiz ve il Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Ümraniye’deki okullarımızın üzerinde duruyoruz. 2 tane okulu ihale ettiler. Biri başladı, diğerinin de görüşmeleri devam ediyor. 10 tane belediye kanalımızla, 10 tane de milli eğitim kanalımızla yapıldığı zaman 20 okulumuz Ümraniye’de iki yıl içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye’de 22 yıldır, bilhassa da Anadolu’da 20 sınıflı okullar yapıldı. Biz de tüm bu çalışmalara ilaveten belediyeler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Atakent Ortaokulu da bizim altıncı okulumuz. 4 tanesini de hayırsever tarafından yapıyoruz. Yine 10 okulu belediyemiz, 10 okulumuzu da milli eğitim kaynaklarıyla yapacağız. Öğrencilerimizin aldığı değerler eğitimiyle gelecekte dünyayla yarışabilecek gençler yetiştirmemiz lazım. Belediye olarak bunun gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Şantiye gezisinin sonunda Başkan İsmet Yıldırım, inşaatın çalışanlarına teşekkür ederek, tatlı ikram etti.