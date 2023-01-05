Ümraniye'de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada

Ümraniye’de bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün, Ümraniye Altınşehir Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında Ferhat Emre P. ile baldızının sevgilisi Rüştü Can Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını çekerek ateş etti. Çıkan silahlı kavgada F.E.P.’nin kayınbiraderi Murat Polat ile R.C. Ü. vurularak yaralandı. Murat Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken R.C.Ü. Ümraniye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şüpheli F. E.P. olayda kullandığı silah ve 1 kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından F.E.P.’nin emniyette işlemleri devam ediyor. Çıkan kavgada silahların ateşlendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.