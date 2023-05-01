Ümraniye'de Celal Erdoğan Parkı hizmete açıldı

Ümraniye’de Celal Erdoğan Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çocuklar park içerisinde doyasıya eğlendi.

Ümraniye Madenler’de 16 dönümlük arazi üzerinde faaliyete geçirilen Celal Erdoğan Parkı’nın açılışı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışta çocuklara çeşitli gösteriler düzenlenirken katılımcılar doyasıya eğlendi.

Eser siyasetine devam edeceklerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’miz hizmete doymuyor, hizmet siyasetimize gönül siyasetimize devam ediyoruz. Ümraniye’de mahallelerimizde yaptığımız eserlerin açılışına yetişemiyoruz. Daha evvel açılışını yaptığımız eserlere yenilerine ekleyerek devam ediyoruz. Böyle 120 tane eserimiz var. Seçime kadar açabildiğimizi açıp tamamlamaya çalışacağız. Belki seçimden sonra da devam edecek. Bugün de Madenler bölgesinde 16 dönüm olan bu güzel parkımızı yeniden düzenledik. Halkın hem yürüyüş alanı, hem dinlenme alanı, hem de çocuklarımızın oyun alanı olacak. Bir taraftan da spor yapılacak. Madenler bölgemize ve bu bölgedeki diğer mahallelerimize de hizmet edecek. Çok güzel bir yer oldu. Parkımızın ismi de çok anlamlı” dedi.

Sözlerine devam eden Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın bizlere en büyük tembihi olarak, Ümraniye belediyesi olarak vatandaşlarımıza yeşil alan hizmeti yapılacak, gençlere hizmet yapılacak, bir taraftan okullar açılacak bir taraftan kütüphaneler açılacak millet parkları yapılacak spor alanları ve yüzme havuzları ve en önemlisi de her bölgede milli parklar yapılacak işte buda onlardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.