Ümraniye'de çocuk hırsızın telefon çaldığı anlar kameraya yansıdı

Ümraniye’de bir çocuk, elektronik eşya satışı yapılan dükkandan saniyeler içinde 7 bin lira değerinde telefon çaldı. Hırsızlık yapan çocuk, işletme sahibinden kaçarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Cami Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik eşya mağazasında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşlarında bir çocuk, mağazaya girerek içerisinin boş olduğunu fark etti. İşletme sahibinin arka kısımda telefon tamir ettiği esnada çekmeceleri karıştıran çocuk, maddi değeri olan eşya bulamayınca telefonların olduğu çekmeceye yöneldi. Çekmeceyi açan çocuk, değeri yaklaşık 7 bin lirayı bulan telefonu çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahibi ise çocuğu kovaladığını ancak yakalayamadığını belirtti.

İşletme sahibi Serhat Öztemel, "Arka tarafta bilgisayar tamiri yapıyordum. Bir ses duydum, çıktığımda çocuk telefonu almış çıkıyordu. ’Ne yapıyorsun?’ dememe kalmadı, kaçmaya başladı. Ben de peşinden koştum ve arka sokakta kaybettim. İlk başta kasanın olduğu yerdeki çekmeceyi açmış ama orada bir şey bulamayınca telefonların olduğu yere yönelmiş ve alıp gitti" dedi.