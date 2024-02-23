Ümraniye'de çocuk oyun sokağı ve muhtarlık binası hizmete açıldı

Ümraniye belediyesi tarafından 2 bin 644 metrekare alan üzerine yapılan ‘Çocuk Oyun Sokağı’ ve muhtarlık binası, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi’nde 2 bin 464 metrekare trafiğe kapalı alana yapılan ve 354 metrekare yeşil alanı, halı sahası, çok amaçlı sahası, oyun alanı bulunan ve bir süredir yapımı devan eden muhtarlık binasının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Açılışa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Ümraniye bir başka. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bir yer. Yeniden aday gösterildim ve seçim çalışmalarımıza başladık. Ümraniye’miz büyüdü. Köy iken koskoca bir şehir oldu. Eski Ümraniye’yi hatırladığımızda şimdiki Ümraniye bir başka diyoruz. Pandemiye, sel, yangın felaketleri ve 100 yılın depremine rağmen Mevlam burada bize çok şükür hizmet etme şansını verdi” dedi.