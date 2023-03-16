Ümraniye'de deprem sonrası Afet Farkındalık Eğitimi'nde yüzde 600 artış

Yüzyılın felaketinin ardından Ümraniye’de Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı eğitimlerine olan talep yüzde 600 arttı. Deprem öncesinde kamu kurumlarının ve kurumsal firmaların talebi 5 iken, deprem sonrasında bu sayı 26’ya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ümraniye Belediyesi, hem 37 mahallede yer alan Afet İstasyonları hem de Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatı ile depreme karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2021’de İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Türkiye Afet Eğitim Yılı çerçevesinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kayıtlarında 39 ilçe arasında en fazla “Afet Farkındalık Eğitimi” ve tatbikatı yaptıran kurum özelliğine sahip olan Ümraniye Belediyesi, 23 yılda 10 kişilik eğitmen kadrosuyla 92 bin kişiye eğitim verdi.

Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, yaşanan büyük depremlerin ardından bölgeye hızla ulaşarak çalışmalarda da aktif olarak yer aldı. Ekipler, enkaz altından 24 kişiyi canlı olarak çıkardı. Deprem Bölgesinden Ümraniye’ye dönen arama kurtarma ekibi, Ümraniye Kaymakamlığı koordinesinde Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı’na devam ediyor.

Yüzde 600 artış

Yaşanan depremlerin ardından kurum ve kişilerden, Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı’na yönelik büyük bir talep yoğunluğu yaşanıyor. Deprem öncesinde kurumsal bazda talep 5 iken, deprem sonrasında bu sayı 26’ya çıktı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalarda ayda bin 500 olan kişi eğitim sayısı da 8 bine çıktı. Bireysel olarak başvuru yapanların sayısı ise yüzde 600 artarak, 500 kişiden 3 bin kişiye ulaştı.

Hayat kurtaran bilgiler

Haftanın iki günü uzmanlar tarafından, Mahalle Afet Timleri’ne (MAT), kamu personeli, öğrenciler, STK’lar, site çalışanları ve AFAD gönüllülerine iki saatlik eğitim verilerek tatbikat yaptırılıyor. Eğitimlerde; deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar, afet ve acil durum çantası, planlama, deprem anında unutulmaması gerekenler ve iletişimin kesilmemesi gibi konular ele alınıyor.

Eğitim ve tatbikatlar, belirli aralıklarla verilmeye devam ediyor. Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı’na katılmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiyi Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi’nin 444 9 822 nolu telefonundan alabiliyor.