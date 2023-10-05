Ümraniye'de Din Görevlileri Haftası kutlandı

Ümraniye Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle yemek programı düzenledi. Programda ilçe genelinde görev yapan din görevlileri bir araya geldi. Düzenlenen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı

Ümraniye Belediyesi, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din görevlileri Haftası’nda yemek programı düzenledi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilçe genelinde görev yapan birçok din görevlisi bir araya geldi. Program, alanlarında başarılı olmuş din hocalarına verilen hediyelerle son buldu. Hediyeleri ise programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti.

“Cenabıhak ezanlarımızı susturmasın, namaz kılanların sayısını artırsın”

Programa ilişkin konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’mizdeki camilerde hizmet veren hoca ve müezzin kardeşlerimizi, hanım kardeşlerimizle birlikte yemekli bir istişare toplantısı yaptık. Dini hizmetleri gören bu hocalarımızın hepimizin üzerinde hakları var. Doğumdan ölüme kadar din hizmetleri gören kardeşlerimizin hakikaten Müslüman bu cami üzerinde hakları var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Müftülerimize diyanet camiamıza yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Cenabıhak ezanlarımızı susturmasın, namaz kılanların sayısını artırsın. Camilerimizi cemaatsiz bırakmasın” dedi.

“Bir insana değer vermek, insanın kıymetini muhabbetini artırıyor”

Din görevlisi Ünverdi Yalçın, “Din görevlilerine vermiş olduğu değerden dolayı Ümraniye Belediye Başkanımıza, ekibine, katılımcılara bu güzel günde bu birlikteliği beraberce sağladığımız için gerçekten gönülden mutlu oldum. Bir insana değer vermek, insanın kıymetini muhabbetini artırıyor. Arkadaşlarla hep böyle önemli günlerde bir araya geldiğimiz için Rabbimizin bereketi artıyor. Geleceğe dönük manevi kuvvetlerimiz artıyor” diye konuştu.