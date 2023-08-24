Ümraniye'de drift atan sürücüye 20 bin 342 TL ceza

Ümraniye’de drift atan sürücüye, 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyeti 60 gün süre ile geri alınan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara yönelik yaptığı denetimlerde bugün saat 11.30 sıralarında Ümraniye İlçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde drift attığı belirlenen aracın plaka bilgisinden araç sürücüsünün M.G. olduğu tespit etti. Tespit edilen şahıs yakalanarak, drift maddesinden 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alınarak araç trafikten men edildi.