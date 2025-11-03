Ümraniye'de her gün binlerce kişiye sıcak çorba ikramı

Ümraniye Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte gelenek hâline gelen "sıcak çorba" ikramına bu yıl da başladı. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi önü ve ilçenin farklı noktalarındaki camiler olmak üzere her gün, akşam saatlerinde başlayan çorba dağıtımıyla vatandaşların içi ısınırken dayanışma ruhu da güçleniyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından her yıl gelenek haline getirilen etkinlikte, kış boyunca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde günlük bin beş yüz kişilik çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Her gün 21.00 itibarıyla dağıtımına başlanan sıcak çorba, özellikle hastane çevresinde akşam saatlerinde dışarıda olan vatandaşlar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için güne sıcak bir mola verme imkânı sunuyor. Cuma günleri ise Ümraniye’deki farklı camilerin önünde, cuma namazı çıkışlarında vatandaşlara 750 kişilik çorba dağıtımı yapılıyor. Bu uygulama, cuma günlerinin manevi atmosferine sıcak bir dokunuş katarken paylaşma ve yardımlaşma kültürünü de güçlendiriyor. Ümraniye’de gelenek haline gelen bu anlamlı uygulama, soğuk havalarda yalnızca karınları değil; gönülleri de ısıtıyor. Kış boyunca düzenli olarak devam edecek olan ikram ile her bir kâse sıcak çorba dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi hâline geliyor.