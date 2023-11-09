Ümraniye’de İklim Değişikliği Uyum Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bundan sonra yeşili ne kadar artırabilirsek çok daha iyi, yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza bırakacağız diye düşünüyorum” dedi.

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde Ümraniye Tantavi Sosyal Tesisi’nde “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda afet yönetimi, su yönetimi, yeşil alanlar, halk sağlığı gibi konular uzman konukların katılımıyla ele alındı. Ümraniye’ye özgü iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi ve Ümraniye’nin iklim değişikliğine dayanıklılığının arttırılması amacıyla düzenlenen çalıştaya Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

"Ciddi iklim değişikliği sonuçları doğdu"

Başkan Yıldırım yaptığı konuşmada, “Sanayi devrimi sonrası yüzyıl evveline gidersek özellikle fosil yakıtların tüketimi nedeniyle bu gazlar çevreyi çok daha kirletir hale gelmiş. Toplumlar da, şehirlerde var olan alışkanlıklarını sürdürdüğü sürece ciddi iklim değişikliği sonuçları doğdu. Bu da büyük çevresel yıkımlara neden oldu. Bunlarla bağlantılı olarak da günlük hayatta da karşılaşılan doğal afetlerin artmasıyla sık sık bunu gözlemleyeceğiz” dedi.

Yıldırım, “Millet bahçelerimizi vatandaşın kullanımına açıp, yeşil alanları da bununla birlikte çoğaltmamızla şehir güzelleşecek. Ne kadar çok bina yıkıp yeşil alan yaparsak, keşke yapmadan onları halledebilseydi Türkiye, İstanbul. Ama maalesef İstanbul yoğun bir şehir olduğu için bunu yapamadık. Ama bundan sonra yeşili ne kadar artırabilirsek çok daha yaşanabilir bir dünya çocuklarımıza bırakacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.