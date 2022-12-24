Ümraniye'de kadın kaçırma iddiasında baba ve amca eve geldi, kapıya ateş etti

Ümraniye’de bir kadın ile bir erkek şahsın bulunduğu eve kadının amcası ile babası gelerek, kaçırıldığını iddia ettikleri kadını evden götürmek istedi. Baba ile amcanın evin kapısını tekmeledikleri esnada amca silah ile kapıya ateş etti. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baba ile amcayı gözaltına aldı.

Olay, Ümraniye’de Esenevler Mahallesinde bulunan bir binada dün akşam saat 22.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre R.O. (21) adlı kadın ile A.T. isimli erkek şahsın bulunduğu eve R.O.’nun babası A.O. ile amcası H.O. gelerek, kaçırıldığı iddiasıyla R.O.’yu evden götürmek istedi. A.O. ile H.O. evin kapısını tekmeledikleri esnada amca H.O. evin kapısına silahla ateş etti. Silah sesini duyan ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralama veya darp olayının yaşanmadığı olaya ilişkin baba A.O. ile amca H.O. polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay mahallinde inceleme yürüttü. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "ikamet baskını ve ruhsatsız silah" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, R.O. adlı kadının kaçırılmadığını, kendi isteğiyle evde bulunduğunu polise beyan ettiği öğrenildi.

Olay yerinde bulunan polis araçları ve meraklı gözlerle olan biteni izleyen mahalle sakinleri cep telefonu kamerasına yansıdı.