Ümraniye'de kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, ağır yaralandı

Ümraniye’de seyir halindeki otomobil sürücüsü kalp krizi geçirdi. Önce önündeki hafif ticari araca vurarak karşı istikamete sürüklenen araç, daha sonra kamyonete çarptı. Bu sırada kamyonetten malzeme indiren işçiler saniyelerle kurtulurken, kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. isimli şahıs, 34 TK 5368 plakalı Volkswagen marka otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren S.D. yavaş ilerleyen trafikte önce önünde bulunan 54 B 8763 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride sürüklenerek park halinde bulunan 34 PL 1777 plakalı Isuzu marka kamyonete çarparak durabildi. Kamyonetten malzeme indiren işçiler de otomobil ve kamyonet arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan S.D., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.D.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası Alemdağ Caddesi Ümraniye istikameti tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından cadde tekrardan trafiğe aşıldı.

Otomobilin vurduğu kamyonetten malzeme indiren Umut Köroğlu, “Biz sevkiyatımızı alıyorduk, ürünleri içeri bıraktım. Geri gelirken kaldırımda olduğum esnada araç o taraftan hızlı bir şekilde gelip direkt kamyonun içine girdi. Biz arka tarafındaydık, orada dursak bizi de parçalayacaktı resmen” dedi.

Esnaf olan Yavuz Köysüren ise, “Sadece bir ses duydum baktım ki arabanın içine girmiş. Arkadaşlar arka camı kırdı müdahale ettim. Masaj yaptık, kalp atışına baktım, baktım kalbi atmıyor. Kötüydü, kalp krizi geçirmiş gibi bir hali vardı” diye konuştu.