Ümraniye'de kamyon kasasında açık unutulan vinç tabelaya takıldı

Ümraniye’de seyir halindeki kamyon arkasında bulunan ve vinç açık unutulan vinç, tabelaya takılarak maddi hasara sebep oldu.

Olay, Ümraniye Kadosan Sanayi’de saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel E. kontrolündeki 34 HZ 6360 plakalı kamyonun arkasında bulunan vinç sürücü tarafından açık unutuldu. Açık kalan vinç Kadosan Sanayi girişinde bulunan tabelaya takılı kaldı. Yerinden sökülen tabela olay yerine gelen ekipler tarafından sökülerek güvenli şekilde yere indirildi. Gerçekleşen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Vinç Sürücüsü Veysel E., "Sanayiden çıkarken arabanın kancası sanayinin tabelasını takıldı. Tabela hasar aldı itfaiye ekipleri geldi. Şu anda tabelayı kaldırıyoruz. Herhangi bir yaralı yok” ifadelerini kullandı.