Ümraniye'de karşıdan karşıya geçen çifte panelvan çarptı: 1 ağır yaralı

Ümraniye’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan çifte panelvan minibüs çarptı. Çarpma sonucu yaşlı kadın ağır yaralanırken, çarpmanın etkisiyle refüje çıkan araç, ağaca çarparak durabildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir erkek ve kadına, seyir halindeki 06 BNR 898 plakalı IVECO marka panelvan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce savrularak ağır yaralandı. Panelvan araç ise savrularak refüje çıktı ve ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanındaki erkek ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle trafik oluşurken, aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.