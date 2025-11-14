Ümraniye'de kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor

Ümraniye’de kentsel dönüşümle "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilçe genelinde gerçekleştirilen dönüşüm çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Dönüşüm kapsamında ilçe genelinde 53 parselde, 291 malike ait toplam 353 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı.

Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ilçe genelindeki dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin tüm mahallelerinde devam eden çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 53 parselde, 291 malike ait toplam 353 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı. Dönüşüm sürecine yönelik olarak vatandaşlara 295 milyon TL hibe ve 318 milyon 729 bin TL kredi olmak üzere toplamda 613 milyon TL destek sağlandı. Ümraniye genelinde kentsel dönüşüm uygulamaları hız kesmeden devam ederken, kampanya kapsamında değerlendirilen birçok yapı için süreç aktif şekilde sürdürülüyor.