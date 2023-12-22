Ümraniye'de köpeklere ateş eden sanık bu kez de avukat tehdit etti

Ümraniye’de bir parkta köpeklere silah ile ateş eden ve duruma tepki gösteren bir vatandaşı da silahla tehdit ettiği iddia edilen Sinan Doğan’ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Doğan duruşmadaki savunmasında “Köpek saldırırsa öldürmek için ben satırla geziyorum” derken, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Doğan’ın 5 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Öte yandan, davanın avukatlarından Hafize Hilal Koçak, Avukat Hakları Merkezi’ne gönderilmek üzere düzenlediği tutanakta “Sanığın şahsıma yönelik tehditte bulunduğunu ve bunun zapta geçirilmesini talep ettim. Sanık duruşma bitiminde kafa sallamaya ve ismimi söylemeye devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ümraniye’de 21 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda Sinan Doğan, parkta bulunan köpeklere silah ile ateş etmişti. Parkta bulunan bir köpeğin yaralanmasına neden olan Doğan’ın, hayvanlara ateş etmesini engelleyen Özlem Gürel’i ise silahla tehdit ettiği öne sürülmüştü. Sinan Doğan’ın ‘silahla tehdit’, ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Sinan Doğan ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına duruşmaya katılan avukat Hafize Hilal Koçak hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında silahla tehdit suçundan dava açılmış ise de bu suçun sanık tarafından reddedildiğini ve müştekinin soyut iddiaları dışında sanığın savunmasının aksi kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirtti. Mütalaada sanığın ‘silahla tehdit’ suçundan beraatine karar verilmesi istendi. Mütalaada sanık Doğan’ın ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından ise 5 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Sinan Doğan “Benim panik atak hastalığım vardır. Bu hastalık köpeklerin benim üzerime gelmesi halinde kötü etkiler uyandırmaktadır. Bundan sonra köpeklerin yeniden saldırması halinde tekrardan kendimi savunacağım. Ben satır ile geziyorum. Köpek saldırırsa öldürmek için bu şekilde geziyorum” dedi.

Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarından Hafize Hilal Koçak, sanığın duruşma salonu dışında kendisini tehdit ettiğini ve duruşma listesinden adının olduğu kısmın fotoğrafını çektiğini söyledi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi ve müşteki vekili ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin mütalaaya karşı beyanda bulunması için ertelenirken, olaya ilişkin Avukat Hakları Merkezi’ne gönderilmek üzere avukat Koçak tarafından tutanak düzenlendi. Avukat Koçak duruşma için Anadolu Adliyesi’nde bulunduğunu belirterek “Sanık bana ‘sen kimsin, adın ne?’ şeklinde tehditvari hareketlerle ismimi sordu. Cevap vermediğim için duruşma listesinden adımın fotoğrafını çekti. Sanık duruşma salonunda ‘ben satırla geziyorum, açık söylüyorum köpekleri öldüreceğim, önüme çıkanı öldüreceğim’ şeklinde beyanda bulundu. Sanığın şahsıma yönelik tehditte bulunduğunu ve bunun zapta geçirilmesini talep ettim. Sanık duruşma bitiminde kafa sallamaya ve ismimi söylemeye devam etmiştir” ifadelerini kullandı.