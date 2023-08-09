Ümraniye'de kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik Ümraniye’de denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Motosiklet süren sürücüleri tek tek durduran ekipler, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler, çalıntı ve ehliyetsiz motosiklet kullananlara, evrakları eksik olanlara ve silah taşıyan motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimde birçok sürücüye cezai işlem uyguladı.

"Yapacak bir şey yok"

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde ceza yiyen Mert Kutlu, "Aracım çekme belgeliydi. Trafiğe çıktık. Bir hata yaptık, cezasını da yedik maalesef. Geçen sefer de bağlanmıştı, tahminimce 4 bin lira ceza yiyeceğiz. Ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

"Biz tertemiz insanlarız"

Denetimlerden memnun kalan Muhammed Anlı, "Denetimleri yararlı buluyorum. Sizler de biliyorsunuz İstanbul’da bayağı bir sıkıntılı dönem yaşıyoruz. Cinayet başta olmak üzere hırsızlık, gasp gibi olaylar oluyor. Bu uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Biz ceza yemedik, tertemiz insanlarız" diye konuştu.