Ümraniye'de misafir edilen depremzedeler için alışveriş kartı desteği

Ümraniye’ye gelen depremzedeleri öncelikle tek tek tespit ederek gıda, giyim ve hijyen paketlerini teslim eden Ümraniye Belediyesi, daha sonraki dönemlerde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hazırlanan ve misafir oldukları süre boyunca kullanabilecekleri alışveriş kartlarını ailelere ulaştırmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sonrası afetzedelerin misafir edildiği Ümraniye’de, günlerdir hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yamanevler Mahallesi’nde kurulan Ümraniye Yardım Koordinasyon Merkezi’nin öncülüğünde devam eden çalışmalar çerçevesinde, belediye tarafından tespit edilen depremzedeler ziyaret edilerek, kendileri için özel olarak hazırlanan giyim, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, adreslere ekiplerce bizzat teslim edildi. Bununla yetinmeyen Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan depremzedelerin misafir oldukları süre boyunca alışveriş yapıp, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hazırlanan kartları teslim etmeye başladı.

“Vatandaşlarımızın bir nebze de olsa, acılarını hafifletmek ve günlük yaşantılarına devam etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz”

“Depremzedelere kendi evlerindeymiş gibi hissettirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz” diyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’ye gelen depremzedelerimiz için günlerdir ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yardım Koordinasyon Merkezi’nde toplanan yardımları günün erken saatinde dağıtıma çıkaran ekiplerimiz; içerisinde gıda, kıyafet, bebek ürünleri, temizlik ve kişisel bakım malzemeleri olan kolileri her ailenin kapısına götürüyor” dedi.

“Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın kendilerini rahat hissetmeleri ve diledikleri gibi alışveriş yapabilmelerini sağlamak istiyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Yıldırım, bu sebeple alışveriş kartını faaliyete geçirdiğini söyledi. Bu büyük afetler karşısında herkesin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Depremden önce oradaki insanlar da, bizler gibi kendi işinde gücünde, kendi yaşamını kimseye ihtiyaç duymadan idame ettiren insanlardı. Ama bu acı felaketle, insanlarımız, canlarını, sevdiklerini, evlerini kaybettiler. Vatandaşlarımızın bir nebze de olsa, acılarını hafifletmek ve günlük yaşantılarına devam etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Deprem bölgesinde ilk günden beri çalışmalarımız devam ediyor. 500 evden oluşan konteyner gönderiyoruz. Deprem bölgesinde de, Ümraniye’de de var gücümüzle çalışıyoruz. Yaraları hep birlikte sarmanın gayreti içindeyiz” dedi.