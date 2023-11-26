Ümraniye'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Ümraniye’de görevli polis memuruna çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Dün gece saat 01.38 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi’nde kontrollü geçişin sağlanması için denetim yapan polis memuru Sefa A. (32)’ya 59 PN 356 plakalı araç hızlı bir şekilde vurup kaçtı. Aracın kaçtığını gören diğer polis memurları kaçan aracın arkasından ateş ederek durdurmaya çalıştı. Olayda bir polis memuru ağır şekilde yaralandı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

1.80 promil alkollü çıktı

Yapılan incelemede, olay sonrası aracın Hekimbaşı istikametine doğru kaçtığı belirlendi. Şüpheli şahısın kullanmış olduğu araç İnkılap Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu. Aracı kullandığı tespit edilen E.Ö.(26) isimli şahıs ise Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında ve kontrollerinde 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs “Kasten Yaralama” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.