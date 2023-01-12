Ümraniye'de refüjden uçan otomobilin İETT otobüsü ile çarpıştığı kaza kamerada

Ümraniye’de kontrolden çıkarak yolun karşı yönüne uçan otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Korku dolu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen 16 BLC 20 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken otobüsün önü ise parçalandı. Kazada otomobil sürücüsü ve İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Korku dolu kaza kameraya yansıdı

Korku dolu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aşırı hızla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak yolun karşısına uçuyor. Otomobil karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarpıyor. Otobüste bulunan ve yaralanan bir kişi, otobüsün parçalanan ön kısmından yere düşüyor.