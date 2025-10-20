Ümraniye'de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu

Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ümraniye Robot Yarışları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 750 genci bir araya getirdi. Genç yetenekler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya mücadele ederken, 21 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından gençleri bir araya getiren Ümraniye Robot Yarışları, bu yıl Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi’nde gerçekleştirildi. Genç yetenekler kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya mücadele etti. FIRST Robotics Competition (FRC) formatında gerçekleştirilen yarışmada, 24 takım ve 750 genç yarışmacı, robotlarıyla 65 sıralama maçı ve final karşılaşmalarında yeteneklerini sergiledi. Yarışmada yalnızca teknik beceriler değil, aynı zamanda takım çalışması, iletişim ve liderlik gibi yetkinlikler de değerlendirildi. Programda başarılı takımlar 21 farklı kategoride ödül kazandı.

Gelecek yıl üçüncüsü yapılacak

Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençler sizleri çok heyecanlı gördüm. Matematik zekanız kuvvetli. Liseler arası robot yarışmasında Ümraniye’de seneye inşallah üçüncüsünü yapacağız. 24 takım oynadı, bir takım finali kazandı. Bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hiç üzülmesinler, mühim olan yarışmaktır. Hepiniz robot takımı olarak yarıştınız, robotları tasarladınız en önemlisi buydu. İnşallah hepiniz Türkiye’de birer mühendis yetişeceksiniz" dedi.