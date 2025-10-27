Ümraniye'de sanatın ilhamı bu yıl 'aile' oldu

Ümraniye Belediyesi, kültür ve sanata verdiği desteği aralıksız sürdürerek bu yıl 21’incisini düzenlediği ’Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışması Ödül Töreni’yle sanat dolu bir geceye imza attı.

Her yıl farklı temalarla düzenlenen yarışmalar, bu yıl "Aile" temasıyla sanatseverlerle buluştu. "Aile" kavramının sevgi, dayanışma ve aidiyet gibi yönleriyle ele alındığı yarışma, hem bireysel hem de toplumsal yaşamın merkezinde yer alan bu değere sanatsal bir bakış sundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi de yarışmanın temasına anlamlı bir derinlik kattı. Yarışmalarda dereceye giren eserler, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi ve kazananlara ödülleri özel bir otelde törenle takdim edildi. Törene, çok sayıda sanatçı, akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

"Ümraniye’de kültür ve sanat bir başka yaşanıyor"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye’mizin 2025-2026 kültür ve sanat sezonunu açmış bulunuyoruz. Bu kapsamda kardeşlerimizin hazırladığı resim sergisini hep birlikte geziyoruz. Ümraniye’de gerçekten kültürün ve sanatın her dalında binlerce kardeşimizi hem eğitiyor hem de onların becerilerini geliştiriyoruz. Geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturarak önemli kazanımlar elde ediyoruz. Müzik var, resim var, geleneksel sanatlar, şiir yarışmaları, hikaye yarışmaları Kısacası Ümraniye’de kültür ve sanat bir başka yaşanıyor. Katılım gösteren tüm sanatseverlere, öğrencilerimize ve Ümraniyelilere teşekkür ediyor, 21 yıldır devam eden bu güzel kültür-sanat buluşmalarının nice yıllar sürmesini diliyorum" dedi.

Şiir kategorisinde jüri tarafından birincilik ödülüne layık görülen bir eser bulunmazken, ikincilik ödülü "Çekirdek Ordu" adlı şiiriyle Turgay Gümüş’e, üçüncülük ödülü ise "Kudüs’te Bir Hane" adlı şiiriyle Elif Şeker Terzi’ye verildi. Hikaye kategorisinde birincilik ödülünü "Onlar Hiç Gitmediler" adlı eseriyle Selin Taşdemir, ikincilik ödülünü "Gümüş Gözdeki Nehir" adlı eseriyle Ahmet Emre Kaynak, üçüncülük ödülünü ise "Kâğıt Gibi" adlı hikayesiyle Müzeyyen Güven Alver kazandı. Resim kategorisinde birincilik ödülünü Fatma Çölkesen Doğru, ikincilik ödülünü "Hiçbir Yer, Her Yer" adlı eseriyle Abdülaziz Özdemir, üçüncülük ödülünü ise "Akşam Yemeği" adlı resmiyle Bilal Oğuz aldı.