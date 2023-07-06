Ümraniye'de sıcaktan bunalan adam oto yıkamacıda böyle serinledi
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir vatandaş, çareyi oto yıkamacıda buldu.
İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir vatandaş, çareyi oto yıkamacıda buldu.
İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşırken, nem oranı ise yüzde 63 seviyelerini buldu. Ümraniye’de sıcaktan bunalan bir vatandaş, oto yıkamacıda suyun altında serinledi. Görüntüler Kutsal Damaca filminde ünlü oyuncu Şafak Sezer ile Ersin Korkut’un sahnesini hatırlattı. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.