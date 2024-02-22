Ümraniye'de taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma kamerada

Ümraniye'de taksi uygulaması üzerinden taksi çağıran ve yanlış yere gittiğini fark eden yolcu, taksi şoförü ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ümraniye’de taksi uygulaması üzerinden taksi çağıran ve yanlış yere gittiğini fark eden yolcu, taksi şoförü ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, cep telefonu uygulaması üzerinden taksi çağıran bir turist haritadan yanlış konum seçti. Taksi, turisti seçtiği konuma ulaştırınca turist yanlış yere geldiğini fark etti. Durum üzerine şoförü hatalı bulan turist, şoför ile tartışmaya başladı. Güvenliklerin müdahale ettiği tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı. İkili arasında çıkan tartışma çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası yolcu başka bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

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