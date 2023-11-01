Ümraniye'de tartıştığı kişinin aracının camını yumruklayan şahsın ağabeyi konuştu

Ümraniye’de trafikte yaşanan tartışma nedeniyle başka bir aracın camını yumruklayan şahsın ağabeyi olayla ilgili konuştu. Ensar Erez, "O şahıs bize küfür ettiği için yanına gittik. Kardeşim fevri davranıp cama 2-3 tane yumruk attı. Ben kardeşimi alıp geri döndüğümde kendisi kapıyı açıp bize tekrar küfür etti" dedi.

Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde trafikte yaşanan tartışma sonucu bir kişi tartıştığı sürücünün aracını yumrukladı. Oomobilin camını yumruklayan şahsın ağabeyi olan ve olay esnasında orada bulunan Ensar Erez ise olayın sosyal medyaya yansıdığı gibi yaşanmadığını ve kardeşiyle birlikte mağdur olduğunu iddia etti. Erez, video çekerek olayı sosyal medyaya taşıyan şahsın kendisi ve kardeşini tahrik ettiğini, hakarete maruz kaldıklarını belirtti.

Ensar Erez tartışma yaşadıkları sürücünün kendilerine küfür ettiğini belirtirken, "Ben kendi aracımla giderken kendisi bize defalarca korna çaldı. Neden korna çaldığını sorduktan sonra bize küfür ve hakaret etti. Kardeşim küfürleri duyunca dayanamadı ve arabasının yanına gitti. Biz o aracın önünü kesmedik, farklı yoldaydık. Ben gidip camına yanaştığımda ’camı açar mısın’ dedim, kendisi hemen videoya aldı. Sosyal medyada bizi linç ettiler, ’araca saldırdılar’ dendi. O şahıs bize küfür ettiği için yanına gittik. Kardeşim fevri davranıp cama 2-3 tane yumruk attı. Ben kardeşimi alıp geri döndüğümde kendisi kapıyı açıp bize tekrar küfür etti. Ailem yanımdaydı, kavga edecek bir durumda değildik. Bizim ona saldırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Ama kendisi böyle bir olay yaşansın istedi diye düşünüyorum. Sosyal medyada üzerimize çok geliyorlar. Ben ailemin yanında kavga edecek birisi değilim. Arabada kadın var, kız çocuğu var" dedi.