Ümraniye'de yolcu otobüsü refüje çıktı: 1 yaralı

Ümraniye’de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs otoyol ayrımında bulunan refüje çarparak yaklaşık bir metre yükseldi. Bariyerlerin üzerinde kalan otobüste şoför yaralandı. Otobüsün kaza anında yolcu taşımadığı öğrenildi.

Kaza, Ümraniye’de Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Anadolu istikametinde seyir halinde olan 80 LP 098 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle otoyolda bulunan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu otobüs yerden bir metre yükseğe şahlandı. Kaza sonrası bariyerlerin üzerinde kalan otobüste bulunan şoför yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralıyı bölgedeki hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otobüsün vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Otobüsün kaza anında boş olduğu, yolcu taşımadığı öğrenildi.