Ümraniye'den Filistin'e yardım eli

Ümraniye Belediyesi Filistinli Müslümanlar için sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla dayanışma gecesi düzenledi. Gazze’deki Müslümanlara bağışlanması için, programda yer alan sanatçıların albümleri açık artırmayla satıldı.

Ayasofya Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’ân-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Gazzeli Nihad Abunasser ve Muin Naim ile TBMM 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Filistin’de yapılan soykırımla ilgili söyleşisiyle devam etti. Ardından sahne alan sanatçılar; Abdülbaki Kömür, Ahmet Hakan Karagül, Ali Oktay, Dursun Ali Erzincanlı, Fatih Demir, Grup Genç, Grup Sancaktar, İsa Yeşilyurt, Mehmet Ali Aslan, Ömer Çelik ve Yusuf Goncagül Filistin’e destek veren şarkılar seslendirdi.

Programda konuşan Başkan İsmet Yıldırım, “Filistin’de zulüm yaşanıyor. Çocuk, bebek, yaşlı ve kadın demeden; hastane, okul dinlemeden İsrail’in yaptığı saldırılar sonucunda tarihin en büyük soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Filistin davasının hak mücadelesini ve siyonizmin kara tarihini unutturmayacağız. Bu vesileyle düzenlediğimiz programa katılarak, desteklerini esirgemeyen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yıldırım son olarak vatandaşlara İsrail’e yapılan boykotu devam ettirme çağrısında bulundu.

Programın sonunda; Gazze’deki müslümanlara bağışlanmak üzere, 15 sanatçının albümleri açık artırma ile satıldı.