Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak su kazanı patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk belirlemelere göre yüksek basınçtan dolayı sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.