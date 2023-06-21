Ümraniye Kurban Bayramı'na hazır

Ümraniye Belediyesi; vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için kolları sıvadı. Kurban Bayramı öncesinde tüm tedbirler alınırken Başkan İsmet Yıldırım da, hazırlıkları tamamlanan kurban satış noktasındaki çadırları inceleyerek kurban sahipleriyle sohbet etti.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Ümraniye Belediyesi, Anadolu yakasının en büyük kurban pazarı olan Ümraniye Hekimbaşı Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki çalışmalarına hız verdi. Vatandaşın sağlıklı bir ortamda kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda; satış yerine gelen kurbanlıkların sağlık kontrolleri yapılıyor. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan veteriner hekimler kurbanlıkların yaşına, cinsine, yaralı veya kesilmiş bir uzvunun, herhangi bir hastalığının olup olmadığına, küpeli ve pasaportlu olmasına dikkat ediyor. Sağlıklı hayvan satışının gerçekleşmesi için, herhangi bir hastalığı bulunan hayvanın tespiti ve hastalığın yayılmasının engellenmesini sağlayacak tedbirler alınıyor. Hasta hayvan satışı yapan kişiler hakkında da yasal işlem başlatılıyor. Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise güvenliği sağlarken, bayram boyunca 7/24 hizmet verecek olan Çözüm Merkezi ile vatandaşın dilek, talep ve şikâyetleri de kayıt altına alınarak hızlıca ilgili birime yönlendirilecek.

Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram sonrasına kadar yoğun mesaisine devam edecek. Kurban atıklarının düzenli toplanmasıyla ve çöp konteynerlerinin bayram süresince yıkama ve dezenfekte işlemlerinin uygulanmasıyla kötü koku ve çevre kirliliği önlenmiş olacak. Satış ve kesim noktalarında bayram sonrası temizliği yapılarak kurban atıklarıyla ilgili bölgelerde görülen olumsuzluklara anında müdahale edilecek.

“Bayram süresince Ümraniyeli vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için tüm önlemlerimizi aldık”

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış ve kesim alanını yerinde inceleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayram süresince Ümraniyeli vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için tüm önlemlerimizi aldık. Amacımız; bayramın huzurlu bir şekilde yaşanmasını sağlamak, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak” dedi.

Birlik ve beraberliğin güçlendiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı Kurban Bayramı’na yaklaşmış olmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Yıldırım, “Kurban Bayramı’nın milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Büyük Ümraniye ailesinin bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum” dedi.