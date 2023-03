Ümraniye, nüfusunun 4 katına kadar toplanma alanına sahip

TAKİP ET

Ümraniye Belediyesi, uzun yıllardır yaptığı çalışmalar ile hazır hale getirdiği ‘Afet Yönetimi’ ile muhtemel bir afet riskine karşı ekipleri ve istasyonları ile her an hazır. Ümraniye Belediyesi yapmış olduğu proje ve çalışmaları ile kişi başına düşen toplanma alanlarını 1 metrekareden 3,7 metrekareye çıkardı. Bu da Ümraniye nüfusunun yaklaşık 4 katı bir alana sahip olduğunu ortaya koymakta. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da “Ümraniye, yıllardır depreme hazır ilçelerden biri. Bizler her şeyi ile hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul’daki deprem hazırlıklarına çevrildi. Ümraniye Belediyesi’nin de muhtemel bir depremde ortaya çıkacak olan olumsuz sonuçların önüne geçebilmek için belirlediği ‘Afet Yönetimi’ hazır.

Ümraniye’de ‘Afet Yönetimi’ bütün detayları ile hazır

Ümraniye’nin 37 mahallesinde yer alan Afet İstasyonları’nda (AFİS), 20 kişilik iki arama kurtarma ekibinin kullanabileceği her türlü ekipman hazır bulunuyor. AFİS’ler sayesinde muhtemel bir olumsuzlukta profesyonel ekipler gelene kadar, gönüllülerden seçilen ve daha önce eğitim görmüş Mahalle Afet Timleri (MAT), istasyonlardan gerekli teçhizatı alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecek.

Ümraniye Belediyesi, toplanma alanlarına ilişkin yaptığı çalışma çerçevesinde; 266 adet toplanma alanı, 73 adet barınma tesisi, 5 adet geçici barınma alanı ve afet istasyonlarını da uzun yıllardır hazır halde bekletiyor. Belirlenen toplanma alanlarının tamamı Afet Yönetim Destek Sistemi’ne (AYDES) de tek tek tanımlı. Vatandaşlar, kendilerine en yakın toplanma alanlarını e-devlet sisteminden, AFAD Acil mobil uygulamasından ve belediyenin internet sitesinden her an ulaşabiliyorlar.

Ümraniye, nüfusunun 4 katına kadar bir toplanma alanına sahip

Ümraniye Belediyesi, 37 mahallede bulunan afet istasyonları, konteynerler ve 2 milyon 769 bin 674 metrekare gibi geniş bir toplanma alanına sahip. Standartlara göre kişi başı olması gereken toplanma alanı 1 metrekare iken, Ümraniye’de kişi başı 3,7 metrekare toplanma alanı düşüyor. Bu sayede yaklaşık 735 bin olan nüfusunun 4 katına kadar toplanma alanına sahip bir ilçe olarak öne çıkıyor.

37 mahallede bulunan konteynerlerde 65 kalem malzeme var

37 mahallede konuşlandırılan 6 metrekareden oluşan afet müdahale konteynerlerinde; jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, su tankı, yakıt tankı, çadır, ilk yardım çantası ve baretlerin yanı sıra toplamda 65 kalem malzeme bulunuyor.

Ayrıca Arama Kurtarma Aracı’nda da; delsar sismik ve akustik dinleme cihazı, hidrolik beton kırma ve demir kesme, ayırma aleti, tripot ayaklı indirme-kaldırma aleti, jeneratör, kütle ayırma hava yastığı, oksijen tüpleri, kurtarma halatları, ilk yardım için medikal malzemeler, hasta taşıma sedyesi ve aydınlatma projektörlerinin bulunduğu tam donanımlı arama kurtarma malzemeleri yer alıyor.

Başkan Yıldırım: "Bizler tedbiri aldık"

İstanbul’da yaşanabilecek muhtemel depreme karşı Ümraniye Belediyesi’nin hazırlık planları hakkında bilgi aktaran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye, yıllardır depreme hazır ilçelerden biridir. Gerek 37 mahallemize konuşlandırdığımız konteynerlerimizle, gerekse arama kurtarma ekibimiz ile her an teyakkuz halindeyiz. İlk günden itibaren bölgeye gönderdiğimiz Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi, göçük altında kalan vatandaşlarımız için büyük bir gayretle çalışarak, 24 insanımızın hayatını kurtardı. Bu ekibimiz daha önce de ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde de aktif olarak görev alarak, önemli başarıların altına imza atmıştı. Zor günlerdeki özverili çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Başkan Yıldırım ayrıca, “Bizler tedbiri alıp, takdiri Allah’a bırakacağız. Bu anlamda hazırlıklı olmalıyız. Toplanma alanlarının tespitini daha önce tamamlamış ve sisteme girmiştik. Şimdi ise vatandaşlarımız uygulamalardan da, web sitemizden bu alanları görebilecek. Ümraniyeli hemşerilerim bu konuda müsterih olsun. Rabbim elbette böylesine kötü bir felaketi bize yaşatmasın. Ama belediye olarak gerekli önlemlerimizi alarak, oluşabilecek hasarı en aza indirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.