Ümraniye Şehbal Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Ümraniye Belediyesi bünyesinde yapımı tamamlanan Şehbal Diyanet Gençlik Merkezi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Ümraniye Müftülüğü bünyesinde Ümraniye Belediyesi tarafından Dumlupınar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehbal Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılış töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, ardından katılımcılar konuşma yaptı. Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Yine çok güzel bir günde hayırlı bir iş için bir aradayız. 4-6 yaş Kur’an kursları ile yavrularımızı okullara hazırlıyor. Biz Müftülüğümüz kanalıyla 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı açtık. Burada da gençlik merkezimizi açacağız. 500’e yakın çocuğumuz dinini, diyanetini, Allah’ını, kitabını, peygamberini bilen nesil olarak yetişecek. Burası aynı zamanda bir kültür merkezi. Bir taraftan gençlerimiz burada her türlü eğitimi alacaklar, bir taraftan da hanımlarımız burada halk eğitim kurslarında eğitim görecekler” ifadelerini kullandı.

Şehbal Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılış törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Müftüsü Abdülkerim Çelik, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Meclis Üyeleri, Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Orhan Ezber, mahalle sakinleri ve Ümraniyeliler katıldı.