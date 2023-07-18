Ümraniye yaz spor okulları başladı

Ümraniye Belediyesi’nin 2004’ten bu yana düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda eğitimler başladı. Başkan İsmet Yıldırım da Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki ilk futbol antrenmanına katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu.

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl düzenlediği, çocukların yaz boyunca hem eğitim görüp hem de eğlendiği Yaz Spor Okulu kapılarını açtı. Bu yıl 7 branşta eğitim verecek olan okulda, faaliyetler iki ay sürecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşecek olan spor eğitimleri; Dudullu İHL Spor Salonu, Bilge Soyak İlkokulu Spor Salonu ve Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde yapılacak. 7 ila 14 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim göreceği Yaz Spor Okulu’nda; futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, çocuk zumba, masa tenisi ve tekvando dersleri verilecek. Bu yıl 517 öğrencinin kabul edildiği okulda dersler sabah ve öğlen olmak üzere iki grupta yapılacak. Öğrencilere servis hizmetinin de verildiği Yaz Spor Okulu, 17 Eylül’de sona erecek.

Başkan İsmet Yıldırım da, Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulu’nun ilk gününde çocukları yalnız bırakmadı. Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki futbol antrenmanına katılan Başkan Yıldırım, çocuklarla maç yaptı. Çocukların büyük ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, genç sporcularla yakından ilgilendi.

“Spor, kişisel ve fiziksel gelişimde büyük bir öneme sahip”

Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, “Ümraniyeli yavrularımızın merakla beklediği Yaz Spor Okulu’muz nihayet başladı. Her yıl birçok branşta eğitim verilen spor okulumuz çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmesini sağlıyor. Spor, kişisel ve fiziksel gelişimde büyük bir öneme sahip. Ümraniye Belediyesi olarak bu konuda çok hassas bir kurumuz. Bu alanda önemli yatırımlarımız var. Öğrencilerimiz en iyi tesislerde, en iyi ekipmanlarla uzman hocalarımız eşliğinde güzel bir yaz geçirecekler. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.