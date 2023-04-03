Ümraniyede'de Ramazan denetimleri devam ediyor

Ümraniye Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesiyle ilçe genelindeki fırınlarda ruhsat, fiyat, gramaj ve hijyen denetimlerine devam ediyor.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, ilçe genelinde pastane, fırın, zincir marketler ve tatlı satan iş yerlerini denetledi. Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak mamullerin daha sağlıklı ve temiz şartlarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine dikkat ediyor.

Raman ayı boyunca kontroller devam edecek

Gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen şartlarında özen göstermesi için denetimlerine ramazan ayı süresince devam eden Ümraniye Belediyesi Zabıta ekipleri özellikle fırın ve pastanelerde, unlu mamul üretimi ve satışı yapan gıda işletmelerinde kontrolleri sıkılaştıracak. Denetimlerine ara vermeden sürdürecek olan ekipler belirlenen kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapacak.