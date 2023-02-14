Ümraniyeli miniklerden depremzedelere duygu dolu mesajlar

Ümraniyeli minikler de deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerine destek oluyor. Miniklerin yardım bölgesi için gönderdikleri oyuncaklara ekledikleri mesajlar görenlerin içini ısıtıyor. Kampanyaya destek veren minik Sahra notunda, "Size en sevdiğim oyuncaklarımı yolluyorum. Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum" dedi.

Ümraniyeliler, geçtiğimiz hafta yaşanan ve ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından 7’den 70’e büyük bir özveriyle deprem bölgesine yardım göndermek için çalışıyor. Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı öncülüğünde, AFAD koordinesinde kapalı pazar alanında oluşturulan yardım merkezinde 9 günde tonlarca yardım malzemesi toplanarak, deprem bölgesine sevki sağlandı.

Ümraniyeli çocuklar da yardım kampanyasına ebeveynleriyle birlikte büyük destek veriyor. Merkeze ulaşan yardım malzemelerine eklenen notlar dikkat çekiyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yardımlaşma örneği ortaya koyan vatandaşlar, yaptıkları yardımlara ekledikleri mesajlarla depremzedelere moral veriyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların notları çalışmalarda görev alanların da gözlerini yaşartıyor. Minikler kampanyaya oyuncak, harçlık ve şekerlerle destek oluyor.

Oyuncak ve harçlıklarını yolladılar

9 yaşındaki Emir Efe Aydın’ın depremzede çocuklar için yolladığı oyuncağa eklediği not, görenleri duygulandırdı. Emir Efe notunda, "Benim adım Efe Aydın. Bu benim en sevdiğim oyuncağım. Bunu sana hediye etmek istedim. Ben 8-9 yaşındayım" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yardımda bulunanlardan biri de minik Sahra’ydı. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım merkezine oyuncaklarını ve kumbarasındaki parayı gönderen Sahra, kendi yaptığı resme, "Merhaba, benim adım Sahra. Size en sevdiğim oyuncaklarımı yolluyorum. Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Kumbaramdaki paraları size gönderiyorum" notunu ekledi.