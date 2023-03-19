Ümraniyeli misafir depremzedelere boğaz turu

Ümraniye Belediyesi tarafından 300 misafir depremzede için boğaz turu düzenlendi. Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşlarla sohbet etti.

Meydana gelen deprem felaketi sonrası Ümraniye’ye taşınan misafir depremzedeler için Ümraniye Belediyesi tarafından boğaz turu düzenlendi. Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Milletvekili Osman Boyraz ve vatandaşlar çocuklarıyla birlikte katıldı. Yemek ikramı eşliğinde boğaz turuna katılan vatandaşlar Başkan İsmet Yıldırım ile sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yıldırım, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

"Bu birlikteliğimizi devam ettirmemiz lazım"

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün bazı kardeşlerimizi Ümraniye’den aldık, burada beraber yemekler yedik. Biraz sosyalleşelim dedik. Boğazda tur attık. Bu kardeşlerimizin tekrar hayata dönmelerini sağlamamız lazım. Büyük bir travma yaşadılar. Bu birlikteliğimizi devam ettirmemiz lazım. İnşallah bir sene içerisinde kalıcı konutlar hallolunca çok daha iyi olacak. Biz hem burada kalan hem de depremin yaşandığı bölgelere geri dönen ailelere her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz" dedi.