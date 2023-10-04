Ümraniyeli sporcular madalyalara doymuyor

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kendi branşlarında girdikleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde ederek büyük başarılara imza attı.

Spora ve sporcuya destekleriyle adından söz ettiren Ümraniye Belediyesi’nin, bünyesinde bulunan spor tesisleri ve uzman eğitmen kadrosuyla eğittiği sporcular başarılı performanslarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Birçok branşta faaliyet gösteren ve özellikle genç sporcular yetiştiren Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, katıldığı her turnuvadan madalyalarla dönüyor.

6 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldular

Karadağ’ın Rozâje kentinde 10 ülkeden 49 kulübün katılımı ile düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’nda Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak minikler kategorisinde şampiyon oldu.

Müsabakalara katılan judo sporcularından minikler kategorisinde Ece Bostan, Kerem Çebi, Buğra Soylu 3 bronz madalya, Hamza Altın ve Tahsin Efe Yılmaz 2 gümüş madalya, Kadir Aydın, Adem Doğru, Büşra Birleşik, Süleyman Doğru, Semanur Yüksel ve Efeberk Bayraktar ise 6 altın madalya kazanarak ülkeye döndü.