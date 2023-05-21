Ümraniyespor, 1. Lig'e düştü

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü’ne 2-1 kaybeden Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Rakibine 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, 27 puanda son sırada kalırken, bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto 1. Lig’e düştü. 15. sıradaki İstanbulspor’un ligin 37. haftasında ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olması ve hükmen galip sayılacağı için Ümraniyespor, yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek.