Ümraniyespor'da Serkan Kırıntılı ve Del Valle kadro dışı bırakıldı

Ümraniyespor’da kaleci Serkan Kırıntılı ile Yonathan Del Valle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında sahasında İstanbulspor’u konuk eden Ümraniyespor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin ortak kararı sonucu kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.