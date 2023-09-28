Ümraniyespor, ilk galibiyetinin peşinde

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor ile namağlup Bandırmaspor karşılaşacak. Yarın oynanacak olan mücadele, iki ekip arasındaki 9. randevu olacak.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, yarın saat 20.00’da Bandırmaspor’u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde Ümraniye ekibi, ligde henüz galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon yalnızca Göztepe ve Sakaryaspor maçlarından beraberlik alarak 2 puan toplayabildi. Bandırmaspor ise elde ettiği 12 puanla lider Eyüpspor’un ardından ikinci sırada yer alıyor. Geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Bandırma ekibi namağlup unvanını koruyor.

9. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek. Bundan önceki 8 maçın 4’ünü Ümraniyespor, 3’ünü Bandırmaspor kazandı. Bir maçta ise eşitlik bozulmadı.

Alpaslan Şen düdük çalacak

Ümraniyespor ile Bandırmaspor arasında oynanacak müsabakada hakem Alpaslan Şen düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevini ise Bersan Duran ile Ömer Lütfü Aydın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ali Yılmaz olacak.