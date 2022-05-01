Ümraniyespor, Süper Lig'deki 7. İstanbul takımı oldu

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan Ümraniyespor, Süper Lig'de mücadele eden 7. İstanbul takımı olacak.

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  • 01.05.2022 21:11
  • Güncelleme: 01.05.2022 21:30
Ümraniyespor, Süper Lig'deki 7. İstanbul takımı oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Ümraniyespor, Süper Lig’de mücadele eden 7. İstanbul takımı olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, ligden düşmeyi haftalar önce garantileyen Balıkesirspor’u konuk etti. Karşılaşmadan Bammou, Yusuf Emre ve Del Valle’nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan İstanbul ekibi puanını 66’ya yükseltti. Bandırmaspor’un evinde Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 kaybetmesi sonrası Ümraniyespor, Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Ligde 57 puana yükselen İstanbulspor ve BB Erzurumspor’a karşı, Ümraniye’nin ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük’ün ardından Ümraniyespor 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek 7. İstanbul takımı olacak.

Amatör Lig’den hızlı yükseliş

2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonluğu, 2015-2016 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 6 sezondur 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, 2017-2018 sezonu Play-Off Yarı Finali’nde Erzurumspor’a elenerek Süper Lig şansını kaybetmişti.

Recep Uçar şampiyonluğa taşıdı

Başakşehir ve Beşiktaş’da Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Recep Uçar, 2020-2021 sezonunun 8. haftasında Ümraniyespor’un başına geçti. Uçar, 51 puanla sezonu 8. sırada tamamlarken, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Sezon geneli ilk 2 sıra içinde yer alan kırmızı-beyazlılar 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 66 puan topladı. Öte yandan Ümraniye, attığı 58 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

İHA

SHA Editör
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