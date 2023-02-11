Umre'den dönen Trabzon kafilesine Cidde Havalimanı'nda duygulandıran bağış

Cidde Havalimanı’nda Umre ziyaretinden dönen Trabzon kafilesinin yanına gelen havalimanında görevli Senegal ve Bangladeşli temizlik çalışanları depremzedeler için duygulandıran bir bağışta bulundu. Havalimanı çalışanları kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı depremzedelere gönderilmek üzere kafiledekilere teslim etti.

Umre ziyaretini yaptıktan sonra Türkiye’ye dönmek üzere Cidde Havalimanına gelen Trabzon kafilesi uçak saatini beklemeye başladı. Bu esnada Bangladeş ve Senegalli oldukları öğrenilen bir grup havalimanı temizlik çalışanları Trabzon kafilesinin yanına gelerek Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle taziyede bulundu. Kafile başkanın yanına gelen havalimanı çalışanları kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı depremzedelere gönderilmek üzere kafile başkanına verdi.

Trabzon İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Manevi Danışman Nuray Kasap, “Havalimanında çalışan temizlik görevlisi gençler aralarında toplamış oldukları bir miktar parayı depremzedelere yardım için verdi” ifadelerini kullandı.

Umre ziyaretinden dönen din görevlisi Temel Turan ise “Havalimanında beklerken yanımıza Senegalli ve Bangladeşli temizlik çalışanları geldi. Bize para verdiler. Biz de ’Temizlik yaparken yerde para buldular onu bize getirdiler’ diye düşündük. Daha sonra bir miktar daha para verip ‘Türkiye’de deprem oldu bu depremden dolayı biz oraya kendi imkanlarımızla yardım göndermek istiyoruz’ diyerek bize para verdiler. Gerçekten çok duygulandık. Kardeşlik bu olsa gerek. Bu çok büyük manevi bir değerdir. Yardımın çok veya az olması hiç önemli değil. Kardeşlik burada çok daha iyi anlaşıldı. Havalimanında temizlik görevlileri deprem bölgesine gönderilmek üzere bize yardım verdiler. Allah razı olsun. Rabbim bu birliğimizi kıyamete kadar devam ettirsin inşallah” ifadelerini kullandı.