Umre yolcuları dualarla uğurlandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye giden vatandaşlara uğurlama programı düzenlendi.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye giden vatandaşlara uğurlama programı düzenlendi.
Ocaklı Dinlenme Tesisleri’nde gece yarısı düzenlenen uğurlama programına; İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Şube Müdürü Hidayet Türkel, din görevlileri ve umreye gidenlerin yakınları katıldı.
İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun yaptığı duanın ardından umreye gidenler kutsal topraklara uğurlandı.