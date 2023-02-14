Umre yolcuları dualarla uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye giden vatandaşlara uğurlama programı düzenlendi.

Umre yolcuları dualarla uğurlandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye giden vatandaşlara uğurlama programı düzenlendi.

Ocaklı Dinlenme Tesisleri’nde gece yarısı düzenlenen uğurlama programına; İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Şube Müdürü Hidayet Türkel, din görevlileri ve umreye gidenlerin yakınları katıldı.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun yaptığı duanın ardından umreye gidenler kutsal topraklara uğurlandı.