Umrecilere sahur ve iftar

Umre ibadetlerini yerine getirmek için Suudi Arabistan’a gelen misafirlere sahur ve iftar ile su dağıtılıyor.

Umrecilere hizmet etmek için STK’lar tarafından gerçekleştirilen hamleler, 2030 Vizyonu kapsamında hayata geçirmek istenen projelerle ulaşmaya dayanıyor. Mekke-i Mükerreme’deki Semt Merkezleri Derneği tarafından hükümetin "İhsan Platformu" ile işbirliği içinde başlatılan "Rahman Misafirinin Hizmetkarı" projesi yer alıyor. Bu proje kutsal toprakları yüceltme çerçevesinde hacı adaylarına kaliteli hizmetler sunmayı amaçlıyor. Ramazan ayında başlatılan ilk girişim, Mescid-i Haram’ın bitişiğindeki çeşitli noktalarda hacı ve ziyaretçilere yaklaşık 50 milyon su şişesi dağıtma girişimi. Bu girişim kapsamında kutsal topraklarda yaklaşık 250 bin sahur ve iftar yemeği dağıtılıyor, kayıplara rehberlik etme, ibadet edenlerin hareketini ve trafiği düzenleme, araçları itme ve diğer girişimler bulunuyor.