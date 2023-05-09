Umrede Suudi polisinin iftirasına uğradığını iddia eden aile yardım istedi

Geçen yıl Aralık ayında ailecek umre ziyaretine giden Muhammed Ali Çağlar, Suudi polisinin iddialarına göre taciz suçlamasıyla yargılandı ve Türkiye’ye dönemedi. 2 yıl ve 50 bin Arabistan Riyali cezaya çarptırıldığı iddia edilen Muhammed Ali Çağlar’ın ailesi İHA muhabirine konuştu.

Geçen yıl 27 Aralık tarihinde ailecek Suudi Arabistan’a umre ziyaretine giden evli ve 1 yaşında çocuk babası Muhammed Ali Çağlar’ın ailesi Suudi polisinin taciz iftirası attığını öne sürdü ve oğullarının 2 yıl ve 50 Arabistan Riyali cezaya çarptırıldığını ifade etti. 4.5 aydır Suudi Arabistan’da tutuklu olan Muhammed Ali Çağlar aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Ürdün Üniversitesi’nde doktora öğrencisi.

Konuya ilişkin olarak çok perişan durumda olduklarını açıklayan Baba Hacı Çağlar, “Ortada hiçbir iddia yok, sadece polisin iddiaları üzerine oğlum 4.5 aydır hapishanede ve astım hastası. İlaçlarını da ulaştıramıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avukatlar tuttuk ama mahkeme çevrimiçi olarak görüldü ve karar verildi”

Ailecek gittikleri umre ziyareti sonrasında böyle bir durumla karşılaştıkları için çok şaşırdıklarını ve çok üzüldüklerini ifade eden Hacı Çağlar, olaydan sonra Muhammed Ali Çağlar’ın çıkması için çok uğraştığını ama yüzünü bile göremediğini söyleyerek, “Oğlum Suudi polisinin iftirasına uğradı” iddiasında bulundu.

"Biz 4.5 aydır yemek yiyemiyoruz, su içemiyoruz ve uyuyamıyoruz. Çağlar’ın eşi ve evladı da çok kötü durumda"

Muhammed Ali’nin başına gelenlerden sonra hayatlarına devam edemediğini belirten Hacı Çağlar, “Oğlum Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Ürdün’de de doktorasını yapıyor. Bu olay ile ilgili hiçbir kadın şikayetçi olmadı. Ortada hiçbir iddia yok. Ortada sadece polisin iddiaları üzerine oğlum 4.5 aydır hapishanede ve astım hastası. İlaçlarını da ulaştıramıyoruz. Devletimize ulaştık. Yetkililere ulaştık ama benim oğlumun durumu çok kötü olduğu için Dışişleri Bakanlığımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Biz 4.5 aydır yemek yiyemiyoruz, su içemiyoruz ve uyuyamıyoruz. Çağlar’ın eşi ve evladı da çok kötü durumda. Eğer doktora eğitimine ara vermek zorunda kalırsa, tamamlayamazsa oğlum 100 bin dolar ceza ödemek zorunda kalacak. Oğlum Türkiye’de öğretim görevlisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk sınavına girdi ve burslu olarak Ürdün Üniversitesine gitti. Eğer bu eğitimi tamamlayamazsa biz 100 bin dolara imza attığımız için borçlu duruma düşeceğiz ve bizim bunu ödememizin imkanı yok” ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Çağlar’ın 11 yaşındaki kardeşi Mahmut Talha Çağlar da abisini çok özlediğini ve hiç huzurunun kalmadığını vurgulayarak, “O olmadığı zaman hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hiç huzurum kalmadı. 1 yaşında oğlu var o da çok mutsuz. Ben bu hayatta suç işledim diye kendimden bile şüphe ederim ama abimden şüphe etmem. Hiç olmayacak bir yerde olmayacak bir kişiye iftira attılar. Abimle en son 26 Aralık’ta görüştüm. Onu çok özledim. En kısa zamanda onunla tekrar görüşmek ve sesini duymak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. En kısa zamanda abimi kurtarmalarını rica ediyorum” diye konuştu.