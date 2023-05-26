Bilecik İl Müftülüğü tarafından umreye gönderilen üniversite öğrencileri yurda döndü.

“Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde düzenlenen gençlik çalışmalarında aktif olarak görev alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7 günlük umre ile ödüllendiren 7 üniversite öğrencisi Bilecik’e döndü. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarfından makamında karşılanan öğrenciler, umrede geçirdikleri günleri ve hatıralarını aktararak kendilerine bu imkânı tanıyan Diyanet İşleri Başkanlığına ve Bilecik İl Müftülüğüne teşekkür ettiler.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müftüsü Erhun, müftülük bünyesinde düzenlenecek gençlik çalışmalarında aktif olarak görev almaları gerektiğine değinerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.